Todestag: Chester Benningtons Witwe teilt emotionale Worte

Talinda Bennington (45) trauert noch immer um ihren Mann. Mittlerweile ist es fünf Jahre her, dass sich Chester Bennington (✝41) das Leben nahm. Bis zu diesem tragischen Ereignis waren er und seine Ehefrau sowie die drei gemeinsamen Kinder unzertrennlich. Den Verlust des Linkin Park-Frontmanns hat seine Familie natürlich immer noch nicht überwunden. Zum Todestag teilte Talinda jetzt wieder emotionale Worte.

In einem TikTok-Video sitzt die Witwe nachdenklich auf einer Rasenfläche und blickt traurig in die Ferne. "Ich sitze hier einfach rum und denke, dass ich nicht glauben kann, dass es schon fünf Jahre her ist, seitdem ich dich zum letzten Mal gesehen habe und dir einen Abschiedskuss auf dein süßes Gesicht gegeben habe", schrieb sie über die Aufnahme. Auch in der Beschreibung des Clips machte Talinda noch mal deutlich, wie sehr der Schicksalsschlag ihr zu schaffen macht: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange ohne dich atmen kann."

In den Kommentaren bekommt Talinda viel Zuspruch und die Fans des Musikers teilten auch ihre eigene Trauer mit ihr. "Ich habe so unendlich viel Mitleid mit dir und deiner Familie. Wir vermissen ihn alle so sehr! Für immer in unseren Herzen", kommentierte zum Beispiel ein User gerührt. Andere beteuerten, dass Chesters Vermächtnis immer weiterleben werde.

Anzeige

Instagram / talinda320 Talinda Bennington im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Chester und Talinda Bennington, November 2006

Anzeige

Getty Images Chester Bennington im Mai 2015 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de