Bei "Bullet Train"-Premiere: Joey King flasht mit Sideboob!

Mit diesem Outfit zieht Joey King (22) mal wieder alle Blicke auf sich. Seit mittlerweile 19 Jahren steht die in Los Angeles geborene Beauty nun schon vor der Kamera. Am 4. August startet ihr neuer Film Bullet Train, in dem sie an der Seite von Brad Pitt (58), Brian Tyree Henry (40) und Aaron Taylor-Johnson (32) zu sehen ist. Bei der Premiere des Actionstreifens begeisterte Joey nun in einem rückenfreien Outfit.

Am vergangenen Mittwoch feierte der neue Film von Regisseur David Leitch (46) in London Premiere. Natürlich waren auch die Hauptdarsteller vor Ort, die sich sowohl gemeinsam als auch einzeln von den Fotografen ablichten ließen. Auf dem Red Carpet des Cineworlds am Leicester Square, der ausnahmsweise weiß war, sorgte die 22-Jährige mit ihrem gewagten Outfit für Aufsehen. Zu einem karierten bodenlangen Rock kombinierte Joey schwarze Lederhandschuhe und einen figurbetonten Bodysuit, der den Blick auf ihren Rücken freigab. Durch den seitlich ebenfalls freizügigen Schnitt kam nicht nur Joeys Tattoo des Sternbildes Großer Bär bestens zur Geltung, der The Kissing Booth-Star rockte auch einen Sideboob-Look.

Bereits bei der "Bullet Train"-Premiere am Montag in Berlin hatte die Schauspielerin ihre Fans mit einem komplett neuen Look überrascht. Statt ihrer braunen langen Haare hatte sich Joey mit einer kurzen Bob-Frisur in Pink präsentiert. Ihr Red-Carpet-Outfit hatte sie dafür recht schlicht gehalten und sich für einen schwarzen Overall entschieden.

Getty Images Joey King bei der UK-Premiere von "Bullet Train", 2022

Getty Images Brian Tyree Henry, Joey King, Brad Pitt und Aaron Taylor-Johnson

Getty Images Joey King im Juli 2022

