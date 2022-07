Christin Kaeber teasert an: Morgen kommt ihr Baby zur Welt!

Langsam wird es ernst für Christin Kaeber (33)! Die Influencerin erwartet zurzeit ihr zweites Baby. Gemeinsam mit ihrem Freund Leons bereitet sie sich seit Wochen intensiv auf die Geburt ihres Nachwuchses vor. Mitte Juni verwunderte die Beauty ihre Fans ein wenig – sie verkündete nämlich, dass sie sich nicht bereit fühle. Doch nun meldete sie sich mit einer aufregenden Ankündigung: Denn morgen soll ihr Baby offenbar zur Welt kommen!

In ihrer Instagram-Story teilte Christin nun nämlich einige Statements, die die Geburt ihres Kindes ankündigen. "Ich hatte heute meine Abschlussuntersuchung und war dabei in den allerbesten Händen", ist dort etwa zu lesen. Dazu postete sie einen Chatverlauf, in dem steht, dass heute ihr letzter Tag zu dritt sei. Woher sie so genau weiß, dass es morgen so weit ist, behielt die 33-Jährige allerdings für sich.

Ebenfalls sei ungewiss, inwiefern sie ihre Follower an dem wichtigen Tag teilhaben lassen werde. "Wahrscheinlich werde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden und erst mit neuen News wieder zurückmelden", schrieb Christin ihren Fans. Sie wolle schauen, wie es sich richtig anfühlt.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers zweites Kind

Instagram / leons.kogajs Leons Kogajs und Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

