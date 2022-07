Liebes-Chaos: Bleiben Bibi und Julian Claßen echt getrennt?

Habt ihr noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback? Bibi und Julian Claßen (29) waren das YouTuber-Traumpaar schlechthin. Sie waren rund 13 Jahre lang zusammen und vier davon verheiratet. Kein Wunder, dass viele Fans von ihrem Liebes-Aus im Mai verwundert und bestürzt waren. Während Bibi kurz nach der Trennung mit Timothy Hill beim Knutschen gesichtet wurde, sich aber bisher nicht dazu äußert, turtelt Julian mittlerweile ganz offen mit seiner scheinbar neuen Freundin Tanja Makarić herum. Haben die beiden also endgültig miteinander abgeschlossen?

Auch wenn Fans anfangs noch spekulierten, dass es sich bei der Trennung nur um eine Promoaktion oder einen Prank handle – mittlerweile wird es in der Gerüchteecke still. Stattdessen scheinen die Follower des zweifachen Vaters die Neue an seiner Seite akzeptiert zu haben und sich für seinen Neustart zu freuen. Doch was denkt ihr? Wird das einstige Traumpaar nach einer Beziehungspause wieder zueinanderfinden?

Mittlerweile wirkt es jedenfalls so, als wären Julian und Tanja offiziell zusammen. Jedenfalls hält der YouTuber sie nicht mehr aus seinen Storys im Netz raus. So zeigte er sich zum Beispiel zuletzt Arm in Arm mit ihr, auch wenn er prophylaktisch das Gesicht seiner Flamme verdeckte. Dem Bild fügte Julian außerdem einen Date-Night-Sticker hinzu.

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill im Mai 2022

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić

