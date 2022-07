"Date Night": Julian Claßen teilt Kuschel-Clip mit Tanja!

Die beiden genießen ihre Zweisamkeit! Nachdem Bibi (29) und Julian Claßen (29) nach 13 gemeinsamen Jahren im Mai ihre Trennung bekannt gegeben hatten, ist das Liebesleben des YouTubers stark in den Fokus gerückt. Der zweifache Papa soll auch bereits eine neue Frau an seiner Seite haben, denn er verbringt viel Zeit mit der Influencerin Tanja Makarić – eine Beziehung bestätigte er allerdings noch nicht. Jetzt zeigt sich Julian mit seiner Tanja vor einem romantischen Date!

In seiner Instagram-Story postete der 29-Jährige einen Boomerang-Clip, der ihn gemeinsam mit seiner neuen Flamme zeigte. Julian trägt eine weiße Hose, ein gleichfarbiges T-Shirt und Sneaker zusammen mit einer blauen Jeansjacke. Die Frau an seiner Seite wählte dagegen ein weißes Tube-Top und eine schwarze, weit geschnittene Hose mit einer rosafarbenen Handtasche und Sneakern. In diesen Outfits posieren die Turteltauben vor einem Spiegel, wobei der Ex von Bibi hinter der Influencerin steht und ihr eine Hand vor das Gesicht hält. Tanja macht es ihm nach und legt ihre Hand über die des YouTubers. Auch wenn das Gesicht der Frau verdeckt ist, kann man erahnen, wer sich dahinter verbirgt. Dem Post fügte Julian ein Date-Night-GIF hinzu.

Zuletzt veröffentlichte der zweifache Papa sogar ein Kuschelfoto mit seiner neuen Flamme! Tanja hat es sich bei dem Schnappschuss wohl auf dem Schoß ihres Liebsten bequem gemacht. Julian nutzte die Gelegenheit aus, um sich an den Rücken der Brünette zu schmiegen.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

