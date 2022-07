Unpassend? Donald Trump bei Beerdigung von Ex Ivana in Blau

Es war ein schwerer Tag für die Familie des einstigen US-Präsidenten. Vergangene Woche ist Ivana Trump im Alter von 73 Jahren plötzlich verstorben – die Ex-Frau von Donald Trump (76) war in ihrer Wohnung auf einer Treppe gestürzt und ihren Verletzungen erlegen. Am 20. Juli wurde die gebürtige Tschechin schließlich im Kreise ihrer Liebsten in New York beigesetzt. Während alle Trauernden klassisch in Schwarz erschienen, hatte sich Donald für eine andere Farbe entschieden!

Fotos zeigen, wie sich die Angehörigen in der St.-Vincent-Ferrer-Kirche in der Upper East Side von New York versammelt haben, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Die Trauergemeinde wurde von Ivanas Kindern Ivanka Trump (40), Eric Trump (38) und Donald Trump Jr. (44) sowie ihrem Ex-Mann Donald angeführt. Dabei blieb folgendes Detail nicht unbemerkt: Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten entschied sich für einen dunkelblauen Anzug mit dunkelblauer Krawatte. Warum der 76-Jährige zur Beerdigung diese Farbe wählte, ist noch unklar.

Donald wirkt auf den Bildern traurig, aber gefasst über den Tod seiner ersten Ehefrau. Auf seiner eigenen Plattform Truth Social verfasste er bereits rührende Zeilen: "Sie war eine wundervolle, wunderschöne und großartige Frau, die ein tolles und inspirierendes Leben geführt hat. [...] Ruhe in Frieden, Ivana."

Anzeige

Getty Images Ivana Trump im Oktober 2018 in New York City

Anzeige

Getty Images Donald Trump mit seinen Kindern Ivanka und Eric Trump

Anzeige

Getty Images Donald Trump und seine Ex-Frau Ivana im September 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de