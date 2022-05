Endlich ist es raus! Seit zwei Staffeln begeistert die Serie Bridgerton weltweit Millionen Menschen. Im März wurde bereits bestätigt, dass es weitere Folgen des Historiendramas geben wird. Bisher stand in jeder Staffel die Liebesgeschichte eines anderen Familienmitglieds der Bridgertons im Mittelpunkt. In den vergangenen Wochen wurde bereits wild spekuliert, wer die Hauptrolle in der nächsten Fortsetzung der Erfolgsserie spielen wird. Endlich gibt es eine Bestätigung: Penelope Featherington und Colin Bridgerton werden im Fokus stehen.

Beim FYSEE Space Event von Netflix gab Nicola Coughlan (35), die die Penelope verkörpert, bekannt, worauf sich die Fans in den neuen Folgen freuen können. "Wie Lady Whistledown habe auch ich seit geraumer Zeit ein Geheimnis bewahrt, und ich kann Ihnen allen bestätigen, dass die dritte Staffel die Liebesgeschichte von Colin und Penelope sein wird", verriet sie und fuhr fort: "Ich habe dieses Geheimnis seit Woche zwei in der zweiten Staffel für mich behalten. Dies ist das erste Mal, dass ich es hier ausspreche."

Die ersten beiden Staffeln blieben der Romanserie von Julia Quinn treu: In der ersten Staffel stand wie im Buch die Romanze zwischen Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 27) und Simon, dem Herzog (Regé-Jean Page), im Mittelpunkt. Die anschließende zweite Staffel behandelte die Liebelei zwischen Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 34) und Kate Sharma (Simone Ashley). Das dritte Buch erzählt eigentlich die Story von Benedict Bridgertons Liebesleben – damit weicht die Serie nun etwas von Original ab.

