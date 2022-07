Echt jetzt? Dani Katzenberger bestellte Lucas beim Universum

Daniela Katzenberger (35) hat ihren Wunsch vom Universum erfüllt bekommen. Seit 2014 ist die Kultblondine bereits mit Lucas Cordalis (54) liiert. Zuvor hat sich das Paar in Dubai kennengelernt, als sie jeweils ihre Eltern zu Dreharbeiten begleitet hatten. Vor ihrem Liebesglück mit dem Schlagersänger war die TV-Bekanntheit lange Zeit Single. Wie Dani nun ausplauderte, hatte sie sich daher ihren Liebsten Lucas "beim Universum" gewünscht – und bekommen.

In ihrem Podcast "Katze &Cordalis" unterhielten sich die Eltern einer Tochter angeregt über das Thema "Höhere Gewalt". Die 35-Jährige betonte dabei, dass das Treffen mit ihrem Gatten gar nicht so zufällig war, wie vermutet: "Mein Lieblingsthema: Bestellung beim Universum. So habe ich dich bestellt, Schatz. [...] Damals war ich ja ganz, ganz lange Single und da kann man sich wirklich Dinge beim Universum bestellen...", erzählte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit.

Doch nicht nur der Wunsch nach einem Partner fürs Leben wurde Daniela angeblich durch Affirmation erfüllt. Auch die Anforderungen, die der Mann erfüllen muss, habe sie einer höheren Macht übermittelt. Und auch da habe das Universum ganze Arbeit geleistet. "Und es funktioniert – du bist ja Nichtraucher und Drogen nimmst du auch keine", stellte die TV-Bekanntheit freudig im Gespräch mit Lucas fest.

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober, 2014

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, 2016

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf Mallorca

