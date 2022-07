Honey Boo Boos Freund war mal wegen Vergewaltigung in Haft!

Honey Boo Boo (16) lässt sich nicht unterkriegen! Die US-amerikanische TV-Bekanntheit bestätigte im Oktober 2021, dass sie mit dem Studenten Dralin Carswell (21) zusammen ist. Doch wegen ihres Altersunterschieds von vier Jahren kassierte die einstige Toddlers and Tiaras-Darstellerin viel Kritik. Jetzt muss sich Alana Thompson – wie der Realitystar mit bürgerlichem Namen heißt – erneut für ihren Freund verantworten: Honey Boo Boo verteidigte Dralin, da er in der Vergangenheit wegen Vergewaltigungsvorwürfen verhaftet wurde.

Dralin wurde im Mai 2019 von der Mutter eines 15-jährigen Mädchens der Vergewaltigung beschuldigt, da er mit der Tochter Sex hatte. Das hatte zu seiner Festnahme geführt, jedoch stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass das Ganze einvernehmlich stattgefunden habe. Dieser Fall geriet jetzt an die Öffentlichkeit, weshalb Dralin und Honey Boo Boos Beziehung infrage gestellt wird. Deshalb äußerte sich Alana nun gegenüber People dazu, die den Ursprung der Kritik anderen Gründen zuordnet: "In unserer Beziehung sind die zwei wichtigsten Dinge, über die alle immer reden, unser Altersunterschied und definitiv, dass er schwarz ist und ich weiß bin." Sie interessiere es nicht, was die anderen von ihrer Beziehung halten, denn sie sei mit ihrem Freund glücklich.

Alana legt allerdings viel Wert auf die Meinung ihrer Familie. "Es ist mir egal, denn am Ende des Tages stimmen meine Schwester und seine Mutter zu und wir sind glücklich", betonte die 16-Jährige. Ihre Schwester Lauryn Shannon alias Pumpkin sei laut The Sun aber mehr als zufrieden mit dem Freund von Honey Boo Boo, denn er behandle sie respektvoll und verbringe sehr viel Zeit mit ihr und der Familie.

Getty Images Honey Boo Boo im Juli 2018 in Los Angeles

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo mit ihrem Freund

Getty Images Honey Boo Boo mit ihrer Schwester Lauryn Efird

