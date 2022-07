Nach Body-Kritik: Anna Hofbauer hat Message an alle Hater

Anna Hofbauer (34) hat sich ein dickes Fell zugelegt. Die ehemalige Bachelorette ist derzeit hochschwanger mit ihrem zweiten Kind. Eine Sache nervt Anna in der Schwangerschaft aber ganz gewaltig: die Kommentare von fremden Menschen zu ihrem wachsenden Bauch. Von zu klein bis zu groß sei alles dabei, regte sich die Blondine auf. Dennoch hat Anna eine klare Ansage an alle Hater, die ihren Body kritisieren.

Im Promiflash-Interview bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg sprach die werdende Mama über die negativen Kommentare der vergangenen Wochen. Sie war sich sicher: "Das betrifft jede Frau, egal, ob schwanger oder nicht schwanger. Jeder versucht, sich ein Urteil über den anderen zu machen." In den sozialen Medien verfolgt Anna daher eine besondere Strategie: "Auf meiner Instagram-Seite rede ich gerne mal Tacheles und sage: 'Leute, kommt mal wieder runter. Es ist egal, wer wie aussieht, was für eine Hautfarbe wir haben, was für ein Geschlecht. Habt euch einfach lieb und urteilt nicht über andere Menschen. Ihr wisst nicht, was da für eine Geschichte dahintersteckt.'" Das sei manchmal extrem wichtig – gerade wenn man eine gewisse Followerschaft habe und in der Öffentlichkeit stehe.

Anna ist der Meinung, dass man es niemandem recht machen könne: "Es geht in die eine Extreme und in die andere. Der eine sagt, du bist nach zwei Monaten noch zu dick, der andere sagt, du bist nach zwei Monaten schon zu dünn." Es sei wichtig, dass man auf sein eigenes Herz und Gefühl höre – "ob man sich wohlfühlt oder nicht und dementsprechend handelt."

