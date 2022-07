Papa Nick Carter stolz: Seine Tochter Pearl (1) liebt Schule

Das können wohl nicht viele Eltern von ihren Kinder behaupten! Seit einem Jahr ist Nick Carter (42) dreifacher Vater: Nach Sohn Odin (6) und Töchterchen Saoirse (2) durften seien Frau Lauren Kitt (39) und er eine weitere Tochter auf der Welt begrüßen. Und obwohl der Alltag mit der kleinen

Pearl den Backstreet Boys-Star manchmal erschöpft, ist er überglücklich und stolz auf seine Familie. Jetzt zeigte Nick, dass Pearl wohl schon einem ganz bestimmten Lebensabschnitt entgegenfiebert!

Auf Instagram postete der 42-Jährige jetzt ein süßes Foto der Einjährigen. Darauf strahlt ihn Pearl glücklich an, während sie in einem süßen Ananaskleidchen im Wohnzimmer steht – und einen kleinen Rucksack auf ihrem Rücken trägt. "Meine Jüngste, Pearl, liebt Schule. Sie läuft buchstäblich den ganzen Tag mit ihrem Rucksack herum", untertitelte Nick den Schnappschuss. Diese Begeisterung erfreut den Sänger sehr: "Das macht mich so stolz!"

Nick wird wohl umso glücklicher über seine muntere Tochter sein, weil es bei ihrer Geburt im vergangenen April zu dramatischen Szenen gekommen war. "Zu sehen, wie dein Kind geboren wird und sofort auf die Intensivstation muss, ist das Angsteinflößendste, was ich jemals erlebt habe", hatte er gegenüber People berichtet. Er sei so froh, dass Pearl jetzt sein Leben bereichere.

Instagram / nickcarter Pearl Carter im Juli 2022

Getty Images Nick Carter, Juni 2021 in Los Angeles

Instagram / nickcarter Nick Carter mit seinen Kinder Saoirse, Odin und Pearl

