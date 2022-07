Paris Hilton geht es nach der Hochzeit so gut wie noch nie!

Paris Hilton (41) hat ihr Lebensglück wohl gefunden! Im vergangenen November heirateten sie und ihr Liebster Carter Reum in einer spektakulären Zeremonie: Ganze drei Tage lang feierten die Turteltauben ihre Liebe und ließen bei der Party keine Wünsche offen. Immer wieder schwärmt das It-Girl seitdem von ihrem Ehemann und der gemeinsamen Zukunft. Jetzt erklärte Paris, dass ihr Eheleben für sie gerade perfekt läuft!

"Es fühlt sich fantastisch an, ich bin so glücklich und freue mich auf die nächste Phase in unserem Leben", schwärmte sie in der australischen TV-Show Sunrise. Paris' Hochzeit und die vorangehenden Dreharbeiten zu ihrer Reality-Show seien wunderschön gewesen: "Es ist einfach ein Märchen." So gut wie jetzt sei es der Unternehmerin nämlich noch nie gegangen. "Ich habe das Gefühl, dass ich mich im besten Teil meines Lebens befinde und ich fühle mich so glücklich", bekräftigte sie noch mal.

Paris lernte ihren Carter bereits vor 15 Jahren bei einer Party kennen, erst nach einem Wiedersehen 2019 verliebten sie sich aber ineinander. Das Model ist sich sicher, in dem Unternehmer den Richtigen gefunden zu haben – und spürte das besonders bei der Hochzeit. "Es war ein Aschenputtel-Moment und ich wusste, dass ich meine wahre Liebe gefunden hatte", schwärmt es auf seiner Website.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Februar 2022

APEX / MEGA Paris Hilton bei ihrer Hochzeit im November 2021

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum bei den Grammys, 2022

