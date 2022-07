Heißes Sonnenbad: Leni Klum flasht Fans in knappem Bikini!

Heiß, heißer, Leni Klum (18)! Die Tochter des erfolgreichen Models Heidi Klum (49) tritt in die Fußstapfen ihrer Mama. Mitte Juli läuft die junge Beauty sogar für die Luxusmarke Dolce & Gabbana über den Laufsteg und machte ihre Mutter damit total stolz. Aber auch ihre Fans sind immer begeistert von ihren Auftritten – auch von denen im Netz. Ihrer Community liefert sie reichlich Content: Jetzt posiert Leni sexy im Bikini!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie erneut einen sexy Schnappschuss. Leni griff nach der Kamera, während sie ein Sonnenbad genoss – und präsentierte ihr Sixpack sowie ein etwas verbranntes De­kolle­té. "Das ist schon mehr als nur von der Sonne geküsst", schrieb sie zu dem Pic. Nach nur wenigen Stunden platzten die Kommentare schon fast vor Komplimenten.

So schrieben beispielsweise zwei User: "Du bist so heiß, oh mein Gott" und: "Atemberaubend". Doch andere sorgten sich auch tatsächlich um Leni und ihren Sonnenbrand. "Uh, das wird wehtun, gute Besserung", kommentierte eine Nutzerin daraufhin.

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum im Juli 2022

Instagram / leniklum Leni Klum im Juni 2022

MEGA Leni Klum, Juni 2022

