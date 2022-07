Pete Davidson offen: So denkt er über seine Ex-Freundinnen

Ist Pete Davidson (28) gut auf seine Ex-Freundinnen zusprechen? Nachdem sich Kim Kardashian (41) von ihrem Mann Kanye West (45) trennte, kam die Unternehmerin mit dem Comedian zusammen. Zunächst hielten die beiden ihre Romanze geheim – inzwischen versorgt die Reality-TV-Bekanntheit regelmäßig ihre Fans mit süßen Pärchen-Pics. Doch auch vor Kim befand sich ihr Lover stets in hübscher Gesellschaft – jetzt sprach Pete offen über seine Ex-Freundinnen!

Wie Just Jared berichtete, hatte Pete in einem Interview einiges über seine Verflossenen zu sagen: "Sie ist sehr jung [...] – sie sollte sich nicht um einen Kerl kümmern müssen, der Probleme hat. [...] Es war einfach nicht [...] die richtige Zeit", offenbarte der Comedian über die Romanze mit Kaia Gerber (20) – er und das Model dateten sich einige Monate. Aber auch zu seiner Ex-Verlobten Ariana Grande (29) hat der 28-Jährige etwas zu sagen: "Das war eine sehr öffentlichkeitswirksame Sache. Ich habe keine sozialen Medien und ich habe kein Ventil, um meine Gefühle auszudrücken, also ist Stand-up einfach meine Art, es zu tun", berichtete Pete und spielte damit auf die Verarbeitung der Trennung an.

"Sie ist verdammt witzig. Sie ist einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe" schwärmte Schauspieler von seiner Ex Cazzie David, mit der er zwei Jahre zusammen war. "Ich denke, wirklich verletzend zu sein, ist tabu [...]. Ich möchte mit allen cool sein", fasste Pete das Interview zusammen.

MEGA Kaia Gerber und Pete Davidson, November 2019

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018 in New York

Getty Images Pete Davidson und Cazzie David bei den MTV VMAs 2017

