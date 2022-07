Victoria Beckham glücklich: David zeigt ihr "seinen Wurm"

Auf diesen Moment hat Victoria Beckham (48) wohl lange gewartet. Die einstige Spice Girls-Sängerin ist mittlerweile 22 Jahre mit David Beckham (47) verheiratet. Das Paar hat auch vier gemeinsame Kinder: Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz Beckham (17) und Harper Seven (11). Trotz alldem hat die vierfache Mutter eine Sache von ihrem Mann erst jetzt zu sehen bekommen: Victoria verkündete, Davids Wurm endlich zu Gesicht bekommen zu haben – aber was meint sie eigentlich damit?

Auf Instagram postete die Designerin ein Video von ihrem Mann, zu dem sie schrieb: "Nach 25 Jahren hat mir David endlich seinen Wurm gezeigt." Obwohl diese Caption erst einmal Verwirrung stiftet, ist nach wenigen Sekunden klar, was es damit auf sich hat: David packt ein paar seiner Dance-Moves aus und präsentierte dabei eine Bewegung, die dem eines Wurms ähnelt, denn er machte eine Körperwelle auf dem Boden. Danach zeigte er sogar noch seine Breakdance-Fähigkeiten.

Doch wie kam das Video bei Victoria und Davids Kids an? "Mama, du solltest diese Caption ändern", kommentierte Romeo das Video und hängte seiner Bitte noch einen lachenden Smiley an. Der Aussage des 19-Jährigen stimmten sogar rund 9000 User mit einem Like zu.

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballprofi

Getty Images David und Victoria Beckham, 2015 in England

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Juni 2022

