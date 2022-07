"Hochzeit auf ersten Blick"-Samantha erzieht Sohn alleine

Sie muss sich auf eine neue Situation einstellen! Anfang Juli gab das Hochzeit auf den ersten Blick -Paar Samantha und Serkan ihre Trennung bekannt. Trotz ihres gemeinsamen Sohnes scheiterte ihre Liebe drei Jahre nach der Teilnahme an dem TV-Experiment. Die Steuerfachangestellte hatte angekündigt, von nun an mit ihrem Sohn alleine in die Zukunft zu gehen. Jetzt machte Samantha noch mal klar, dass sie ihr Kind wohl ohne Serkans Unterstützung großziehen wird.

"Ich weiß, dass es schwer sein wird, eine alleinerziehende Mama zu sein. Aber ich mache es lieber alleine als mit jemanden, der es nicht will", stellte sie unter Bildern mit ihrem Nachwuchs in einem Kornfeld klar. Ein Kind zu haben sei für Samantha einfach ein Wunder: "Es ist niemals ein Fehler, ein Problem, eine Last, eine Strafe oder ein Unfall". Sie und ihr Sohn werden einander in Zukunft immer Halt geben und füreinander da sein. "Wir werden es schaffen, auch alleine, vor allem aber glücklich", schloss die stolze Mama ihren Beitrag.

In einem weiteren Beitrag hatte Samantha schon erklärt, wie anstrengend das Leben als Single-Mama dennoch für sie ist: "Ich bin müde und erschöpft". Trotzdem würde sie versuchen, ihren Job, den Haushalt und ihr Kind bestmöglich unter einen Hut zu bekommen und sie sei sehr dankbar für ihren Sohn. "Ich würde alles immer wieder genauso machen. Ich gebe jeden Tag alles für mein Kind, mein Fleisch und Blut", machte die TV-Bekanntheit deutlich.

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / samantha_hadeb Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick"

