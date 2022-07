Kristin Cavallari bekommt Liebestipps von ihrem Sohn (8)

Auf die Unterstützung ihrer Kids kann sich Kristin Cavallari (35) verlassen! Für die ehemalige The Hills-Darstellerin lief es in Sachen Liebe in letzter Zeit alles andere als rund. Im Frühjahr 2020 ließ sie sich von Jay Cutler (39), dem Vater ihrer beiden Söhne Camden und Jaxon sowie Töchterchen Saylor, scheiden. Auch ihre darauffolgende Beziehung mit dem Komiker Jeff Dye hielt nicht lange – dabei wäre Kristin bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. Sogar ihre beiden Kinder geben ihr bereits Liebestipps!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 35-Jährige: "Ich bekomme Dating-Ratschläge von meinen Jungs!" Der achtjährige Jaxon glaubt offenbar, das Alter sei bisher das Problem gewesen. "Jaxon hat gerade gesagt, dass ich mich mit jemandem treffen muss, der älter ist", berichtete sie. Das Kind meldete sich sogar höchstpersönlich zu Wort und betonte in dem Video: "Älter, viel älter! Junge Leute sind verrückt!"

Für ihren Nachwuchs pflegt Kristin aber auch weiterhin ein gutes Verhältnis zu deren Vater Jay. Mit ihrem Ex verbrachte sie sogar Weihnachten. "Die Kinder stehen an erster Stelle. Es geht nur darum, was das Beste für sie ist!", versicherte die Blondine gegenüber Us Weekly hinsichtlich des Verhältnisses zu ihrem einstigen Gatten.

Getty Images Kristin Cavallari und ihr Ex-Mann Jay Cutler

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Söhnen im Juli 2022

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Jay Cutler mit ihren Kindern

