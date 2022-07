Neue Fotos: Cathy Hummels reagiert auf Mats' neuen Flirt

Cathy Hummels (34) kommentiert den neuesten Flirt von ihrem Mann Mats Hummels (33). Die Ehe der Moderatorin und des Sportlers soll gescheitert sein. Schon seit Monaten halten sich Gerüchte um eine Trennung hartnäckig. Zwar bestätigte die Eltern ihres Sohnes Ludwig (4) das Ehe-Aus bislang nicht – dass der Fußballer aber ständig mit anderen Frauen turtelt und die Beauty regelmäßig mehrdeutige Beiträge auf Social Media postet, bestärkt die Trennungs-Spekulationen. Nun wurde der Kicker schon wieder vertraut mit einer unbekannten Dame gesichtet. Darauf reagierte Cathy jetzt!

In ihrer Instagram-Story repostete sie einen Artikel, in dem es um Mats und seinen neuesten Flirt geht. "Ich glaube, es vergeht kein Tag ohne Hummels-Schlagzeilen", schrieb sie dazu und fügte hinzu: "Ludwig ist übrigens auch ein begnadeter Tänzer. Am Samstag hatte er auch eine tolle Live Performance als Tänzer mit seinem Kindergarten. Ich konnte leider nicht dabei sein, da ich arbeiten musste... Hätte auch gerne gekuschelt. Aber mit Ludwig."

Cathy betont immer wieder, wie sehr sie ihren Sohn Ludwig liebt. Erst vor wenigen Wochen gab sie im Interview mit Bunte preis, was ihr kleiner Schatz ihr bedeutet: "Wir haben eine sehr intensive Mutter-Sohn-Beziehung und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich meinen Sohn liebe."

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Getty Images Mats Hummels beim EM-Spiel gegen Ungarn, 2021

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels, Juli 2022

