Liebe in der Luft bei "Promi-Büßen"-Giselle und Ennesto?

Entsteht da etwas zwischen Ennesto Monté (47) und Gisele Oppermann (34)? Die beiden TV-Bekanntheiten stellen sich bei Das große Promi-Büßen ihren Sünden aus der Vergangenheit. Immer wieder bestellt Olivia Jones (52) einen der Kandidaten zu sich, um ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Währenddessen wohnen die Promis in einem Container, wo sie sich besser kennenlernen. Jetzt kamen sich Ennesto und Gisele in der Show näher...

"Sie ist sehr temperamentvoll, eine tolle Frau, ich verstehen mich super mit ihr", schwärmte Ennesto von Gisele. Die beiden kuschelten sogar in einem Auto. Das Model legte seinen Kopf sanft auf die Schulter des Ex-Freundes von Daniela Büchner (44) und fühlte sich sichtlich wohl mit ihm. "Ich habe Frauen auch nicht immer gut behandelt. Ich hab jetzt einen komplett anderen Weg eingeschlagen, ich bin für jede Frau da, sie soll sich wohlfühlen", erklärte Ennesto sein liebevolles Verhalten gegenüber Gisele und fügte sogar hinzu: "Ich denke, da kann schon was entstehen, ich weiß noch nicht, was."

Bei "Das große Promi-Büßen" wurde Ennesto auch mit seiner Ex-Freundin Helena Fürst (48) konfrontiert, die auch Kandidatin in der Show war. In der zweiten Folge musste die ehemalige Anwältin der Armen die Sendung jedoch verlassen. Die Produktion musste die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin rausschmeißen, weil ihr Verhalten nicht mehr tragbar war. Daraufhin plante Helena die Produktion zu verklagen.

Gisele Oppermann

Ennesto Monté

Helena Fürst, "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmerin

