Sara Kulka am Boden: Ihre Tochter musste ins Krankenhaus

Sara Kulka (32) hat nervenaufreibende Tage hinter sich. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist stolze Mutter von zwei Töchtern, um die sich ihr Leben dreht. Ihren Followern gibt sie regelmäßig kleine Einblicke in ihren Alltag mit ihren Kids Matilda und Annabell. Nun meldete die zweifache Mutter sich aber mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans: Töchterchen Annabell musste für mehrere Tage ins Krankenhaus.

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Foto von sich und ihrem Kind aus der Klinik und verlieh ihren Gefühlen in der Betitelung des Bildes Ausdruck. "Wir waren wieder im Krankenhaus und wieder mache ich mir Vorwürfe, ob ich es nicht hätte verhindern können. Für meine kleine Annabell war es schon der vierte stationäre Aufenthalt", schrieb Sara dazu. Aber was war passiert? "Am Montag – von null auf hundert – hat sich ihr Zustand dann gravierend verschlechtert. Fieber plus so einen geschwollenen dicken Hals", erklärte das Model – der Kinderarzt habe die Kleine daraufhin ins Krankenhaus geschickt.

Obwohl die Situation für Sara alles andere als leicht war, will sie positiv bleiben. "Im Moment bin ich einfach nur dankbar, dass wir wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurden, dass ich in dieser Zeit für sie da sein konnte und dass Annabell sich jetzt zu Hause ausruhen kann", zeigte sie sich zuversichtlich.

