Süß: Eva Longoria und ihr José schmusen zusammen auf Gala!

Da liegt immer noch eine Menge Liebe in der Luft! Eva Longoria (47) ist seit 2016 glücklich mit José Bastón verheiratet. Zwei Jahre später krönten die beiden Turteltauben ihre Liebe mit einem gemeinsamen Sprössling – Söhnchen Santiago (4) erblickte das Licht der Welt und hält die Eheleute seither ordentlich auf Trab. Hin und wieder genießen sie aber auch Zeit zu zweit: Auf einem Event konnten Eva und José gar nicht voneinander lassen!

Am Wochenende besuchten die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin und ihr Gatte die Global Gift Gala im spanischen Marbella. Während der glamourösen Veranstaltung saßen Eva und José eng umschlungen zusammen an einem der Promi-Tische und verfolgten aufmerksam das abendliche Programm. Die 47-Jährige glänzte dabei in einer weißen Glitzer-Robe – der funkelnde transparente Stoff setzte die trainierten Beine der Beauty wunderbar in Szene. Ihr Liebster hielt es klassisch und erschien im schwarzen Smoking.

Letzte Woche genossen die Eheleute mit ihrem Sohnemann eine kleine Auszeit in der europäischen Sonne. Paparazzi hielten das Familienglück während eines Strandbesuches fest. Niedliches Detail der Aufnahmen: Vom vielen Toben war Santiago offenbar ganz müde und hielt auf Mamas Arm ein kleines Nickerchen.

Getty Images Eva Longoria im Juli 2022

Instagram / evalongoria José Bastón und Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

MEGA Eva Longoria mit ihrem Mann José Bastón und ihrem gemeinsamen Sohn Santiago

