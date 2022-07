Trotzdem glücklich: Paola Maria mag das Single-Dasein nicht

Paola Maria (28) bevorzugt es, in einer Beziehung zu sein. Die Webvideoproduzentin und ihr Noch-Ehemann Sascha Koslowski (35) trennten sich Ende Februar nach neun gemeinsamen Jahren und zwei Kindern. Zu Beginn versuchten die beiden, für ihre Kinder auf Madeira Nachbarn zu bleiben, aber vor einem Monat entschloss die Beauty, zurück nach Deutschland zu ziehen. Auch wenn sich die zweifache Mutter mittlerweile an das Alleinsein gewöhnt hat, gab sie jetzt private Einblicke in ihr aktuelles Gefühlsleben: Paola ist nicht gerne Single.

Auf Instagram beantwortete Paola ihren Fans in Form eines Q&A beziehungsrelevante Fragen. Auf die Frage eines Nutzers, wie sie sich als Single fühle, entgegnete sie: "Fürchterlich, ist überhaupt nicht meins." Dennoch bereue sie die Trennung nicht. "Es war zwar unendlich schmerzhaft, aber für uns beide die richtige Entscheidung", stellte sie klar. Sascha und sie würden immer noch in einem guten Verhältnis zueinanderstehen. Das mag womöglich auch ein Grund dafür sein, dass sie ihren aktuellen Gefühlszustand auf einer Skala von eins (schlecht) bis zehn (sehr gut) mit einer "stabilen neun" beschreibt.

Mit der Partnerschaft scheint Paola bereits abgeschlossen zu haben. Denn sollte Sascha eine neue Freundin finden, würde sie sich für ihn freuen. "Jeder braucht Liebe. Wenn er eine Frau an seiner Seite hat, die ihn liebt und ihm die Aufmerksamkeit gibt, bin ich unendlich glücklich", betonte die 28-Jährige.

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

Instagram / paola Paola Maria im Juni 2022 in Mykonos

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

