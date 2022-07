Anne Wünsche verrät: So chaotisch lief ihre Sturzgeburt ab

Anne Wünsche (30) kann nicht fassen, wie schnell die Geburt von Söhnchen Sávio vonstattenging. Vor wenigen Wochen meldete sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans: Sie ist jetzt dreifache Mama. Doch die Entbindung der Influencerin lief anders, als sie es sich gewünscht hat: Sie hatte eine Sturzgeburt. Nun berichtete Anne im Netz von ihrer chaotischen Geburtserfahrung.

In einem YouTube-Video erzählte die 30-Jährige, dass sie anfangs weder bemerkt hatte, dass ihre Fruchtblase geplatzt war, noch dass sie Wehen hatte. Erst nachdem sie die Toilette aufgesucht hatte, sei es ihr klar gewesen. Dann ging alles ganz schnell. "Das waren direkt Geburtswehen, die dann gekommen sind. Ich habe dann schnell meine Sachen zusammen gepackt, ich habe Karim geschrieben: 'Fahr los'", erinnert sich der TV-Star. Als sie in der Badewanne saß, bereit ihren Sohn zur Welt zu bringen, sei noch ein Arzt ins Zimmer gekommen. "Der meinte, hier fehlen noch irgendwelche Unterschriften [...]. Ich habe es nicht mehr richtig verstanden, ich war ja unter Wehen", erinnerte sich Anne.

Nachdem der Arzt wieder verschwunden war, hätten die Presswehen bei ihr eingesetzt. "Das ging wirklich so, so schnell", fasste der TV-Star zusammen. Ihr Partner Karim sei gerade noch rechtzeitig im Kreißsaal angekommen. "Der Blick war unbezahlbar. Er stand so vor der Badewanne und wusste überhaupt nicht, was los ist", erzählte Anne lachend. Nur wenige Momente später sei ihr Sohn bereits auf der Welt gewesen: "Und dann machte es 'flutsch' und ich hatte ihn schon auf dem Arm. Ich konnte das nicht realisieren", rekapitulierte Anne den Moment der Geburt.

