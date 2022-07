Keke Palmer ist von den Vergleichen mit Zendaya genervt!

Darauf hat Keke Palmer (28) überhaupt keinen Bock! Für die US-amerikanische Schauspielerin läuft es derzeit eigentlich wie am Schnürchen. Zuletzt stand der einstige Kinderstar für den Horrorstreifen "Nope" vor der Kamera – dieser verspricht einiges und läuft im August in den deutschen Kinos an. Im Netz wird die Beauty gerne mal mit ihrer Kollegin Zendaya Coleman (25) verglichen. Von diesen angeblichen Parallelen hält Keke aber mal so gar nichts!

Via Twitter erklärte die 28-Jährige nun ihrer Community, was genau sie an diesem Vergleich stört: "Ein gutes Beispiel für Diskriminierung ist der Glaube, dass man mich mit jedem vergleichen kann". In ihrem Statement machte Keke klar, dass sie einzigartig sei, genauso wie ihre beruflichen Erfolge. "Ich bin ein unvergleichliches Talent. Baby, das ist Keke Palmer", merkte die Schauspielerin zum Schluss an.

Ihre Fans brachten Keke für ihre offenen Worte viele positive Kommentare und Zustimmung entgegen. "Genießt Keke ohne sie ständig mit Zendaya zu vergleichen [...] feiern wir sie einfach, ohne jemand anderes zu erwähnen", schrieb beispielsweise ein User dazu.

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

Getty Images Zendaya, "Euphoria"-Darstellerin

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

