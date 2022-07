Ganz schön rund: Lottie Tomlinson setzt Babybauch in Szene

So groß ist Lottie Tomlinsons (23) Babybauch. Die Influencerin und ihr Partner Lewis Burton (30) freuen sich derzeit auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Paar kann schon bald seinen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Im Netz teilt die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (30) immer wieder niedliche Schwangerschaftsupdates. Inzwischen ist Lottie im neunten Monat schwanger und zeigt stolz, wie groß ihr Bauch geworden ist.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 23-Jährige nun eine Collage aus vier Bildern. Lottie posiert in schwarzer Unterwäsche und präsentiert dabei ihren großen Babybauch. Mit den Händen auf ihrer Mitte ruhend macht sie einen Kussmund in Richtung Kamera. Zu dem Bild erklärte sie, dass sie im neunten Monat sei und beschrieb die Fotos mit: "Babybauch-Tagebuch".

In den vergangenen Wochen teilte sie immer wieder Bilder, auf denen sie ihren Schwangerschaftsbauch in Szene setzt. Mitte Juli betonte sie zu Aufnahmen von sich in weißen Dessous: "Mein kleiner Junge ist schon so groß. Nächsten Monat kann ich ihn kennenlernen." Und zu einem Schnappschuss von sich und dem Vater ihres Sohnes erklärte sie, dass sie nach ihrem Urlaub jetzt zu Hause auf die Geburt ihres Babys warten würden.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Juli 2022

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson im Juli 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Influencerin

