"Ich war richtig wütend": Cathy Hummels teilt ehrliche Worte

Cathy Hummels (34) ist der Kragen geplatzt! Eigentlich hatte sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin in den vergangenen Tagen ziemlich gut gelaunt im Netz präsentiert. Nachdem bekannt wurde, dass sie und der Fußballer Mats Hummels (33) die Scheidung eingereicht haben sollen, zeigte sie sich zuversichtlich über ihren neuen Lebensabschnitt. Doch Cathys Freude war offenbar nur von kurzer Dauer: Sie hatte einen schlechten Tag und ließ ihren negativen Emotionen nun freien Lauf.

In ihrer Instagram-Story schrieb die 34-Jährige: "Ich habe mich gestern sehr geärgert. Ich war richtig wütend." Warum, verriet sie nicht. Stattdessen erklärte sie: "Ich bin kein wütender Mensch, aber gestern gelang es mir wirklich nicht, ein Ventil für meine Wut zu finden. Am liebsten wäre ich weggelaufen und hätte geschrien, aber das kann ich nicht. Ich habe ja meinen Sohn, der mich so sehr braucht." Manchmal wünsche sie sich, auch noch mal ein Kind sein zu können. "Ich muss noch mehr auf Durchzug schalten und in meine Cathy-Welt abtauchen – einfach mal ich sein, ohne Verantwortung", betonte die Influencerin.

Cathys Sohn Ludwig (4) gibt ihr in solchen Situationen viel Kraft. Unter einem neuen gemeinsamen Bild resümierte sie: "Jeder hat mal einen schlechten Tag oder schlechte Laune. Gestern hatte ich einen doofen Tag, aber nach Regen kommt ja bekanntlich Sonne und so bin ich schon wieder entspannter."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) und ihr Sohn Ludwig im Mai 2022

