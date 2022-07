Liebes-Outing? Julian Claßen zeigt sich kuschelnd mit Tanja

Macht Julian Claßen (29) seine neue Liebe damit offiziell? Im Mai trennten sich der YouTuber und seine Jugendliebe Bibi Claßen (29) nach über dreizehn gemeinsamen Jahren. Schon kurz darauf wurde der Webstar immer wieder mit einer neuen Dame gesichtet: Tanja Makarić verbrachte verdächtig viel Zeit mit dem zweifachen Vater. Offiziell äußerte sich der Kölner bisher nicht zu den Dating-Gerüchten – doch nun zeigten sich Julian und Tanja erstmals kuschelnd im Netz!

In seiner Instagram-Story postete der 29-Jährige einen kurzen Clip. Darauf ist der Blondschopf zusammen mit Tanja zu sehen. Liebevoll kuschelt sich Julian an den Rücken der Brünetten. Auch die Beauty selbst hat einen Moment dieses gemeinsamen Abends auf ihrem Account geteilt: Seine Hand an ihrem Hals blickt Julian über Tanjas Schulter. Ob die Turteltauben ihr Glück damit nun endlich öffentlich machen wollen?

Julian scheint jedenfalls bereit für diesen Schritt zu sein. Erst vor wenigen Tagen löschte er alle Pärchenfotos mit Bibi. "Ich werde diese Zeit selbstverständlich niemals vergessen, aber jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich", begründete er seine Entscheidung.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

