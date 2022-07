Kerry Katona in Sorge: Tochter (15) will nicht mehr leben

Kerry Katona (41) macht sich Sorgen um ihre Tochter. Die Atomic Kitten-Sängerin hat insgesamt fünf Kinder. Ihren Nachwuchs brachte sie in die Beziehung mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney mit. Mit ihrem Ex-Mann Mark Croft, mit dem sie von 2007 bis 2011 verheiratet war, hat sie eine gemeinsame Tochter namens Heidi und den 13-jährigen Maxwell. Jetzt bereitete Heidi ihrer Mutter große Sorgen, über die Kerry nun öffentlich sprach: Die 15-Jährige hat psychische Probleme.

In ihrer Kolumne für das Magazin New! schrieb Kerry, dass es ihrer Heidi momentan nicht gut gehe. "Heidi leidet unter Angstzuständen und einem Mangel an Selbstvertrauen im Allgemeinen", erklärte die 41-Jährige. Kerry erzählte in dem Zuge von einem besonders einprägsamen Moment. "Einmal saß sie auf ihrem Bett und sagte mir, dass sie nicht mehr hier sein wolle. Es brach mir das Herz und ich weinte mir die Augen aus", wurde sie emotional.

Auch im vergangenen Jahr sprach Kerry bereits im New!-Magazin von ihrer Tochter. Sie habe ihr Kind von der Schule nehmen müssen, weil sie schlimme Mobbingerfahrungen machte. Kerry meldete daraufhin Heidi sowie ihre Geschwister Dylan-Jorge, Molly und Lilly (19) auf einer Privatschule an. "Nach einer Woche in ihrer neuen Schule scheint sie wie ausgewechselt zu sein. Ich kann die Lebensfreude in ihrem Gesicht wieder sehen, und das freut mich sehr", meinte Kerry.

Kerry Katona mit ihren Kindern

Kerry Katona, Sängerin

Kerry Katona, Sängerin

