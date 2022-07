Kurz nach Entbindung: Anne Wünsche geht zu einer Stripshow

Anne Wünsche (30) gönnt sich eine Auszeit vom Mama-Alltag! Vor einem Monat brachte sie ihr drittes Kind auf die Welt: Zusammen mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) durfte sie den kleinen Savió Elio begrüßen. Das Leben mit drei Kindern stresst die Influencerin aber ganz schön und bringt sie auch oft an ihre Grenzen. Kein Wunder also, dass sie sich zwischendrin auch mal Zeit für sich einräumen will: Anne stattet der Stripshow der SixxPaxx' einen Besuch ab!

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Video, in dem sie sich zum Hit "Ich darf das" von Shirin David (27) bewegt. Dort verkündet Anne, dass sie sich für kommenden Samstag Karten für den Auftritt der Stripper gekauft hat. "Na, ob das nicht wieder für Hate sorgt", vermutete sie danach direkt. Schließlich gebe es ja ausreichend Stoff für Kritik, da die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin jetzt dreifache Mama ist und gerade erst entbunden hat. "Wie kann ich jetzt sowas machen? Und ich mache es trotzdem! Und ich freue mich darauf", nahm sie ihren Hatern vorab den Wind aus den Segeln.

Das macht Anne natürlich nicht grundlos: Sie wurde in der Vergangenheit schon sehr oft für ihr Verhalten kritisiert, besonders wegen ihrer Funktion als Mama. So konnten einige zum Beispiel ihre Schwangerschaftsbilder in Dessous gar nicht gutheißen. "Ich mache mein Ding, egal, ob es dir gefällt oder nicht. Ich mache es, weil es mir gefällt", zeigte die 30-Jährige sich deshalb selbstbewusst.

Instagram / thesixxpaxx Die SixxPaxx

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

