"Let's Dance"-Teilnahme? Das sagt Nathalie Volks Managerin

Nimmt Nathalie Volk (25) tatsächlich bei Let's Dance teil? Gestern machten Gerüchte die Runde, dass die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin im kommenden Jahr an der beliebten Tanzshow teilnehmen soll. Angeblich habe die Partnerin des Unternehmers Frank Otto (65) sogar schon den Vertrag für die Sendung unterzeichnet. Aber was ist an den Gerüchten wirklich dran? Jetzt äußerte sich Nathalies Managerin Scarlett zu den Schlagzeilen.

"Dass 'Let’s Dance' Interesse an einer Teilnahme von Nathalie hat, ist kein Geheimnis. Aber auch andere TV-Shows interessieren sich für sie", sagte sie gegenüber Bild. Aber sie betonte: "Bisher haben wir uns noch nicht final entschieden." Auch RTL äußerte sich bei dem Blatt zu den Vorbereitungen für die kommende Staffel. "Wir [...] haben uns noch für keine TeilnehmerInnen entschieden, geschweige denn Verträge unterschreiben lassen“, erklärte der Sender.

Wie die Zeitung berichtete, soll der 25-Jährigen eine mögliche Teilnahme mit einer großen Gage schmackhaft gemacht worden sein. Angeblich sei die Rede von rund 150.000 Euro. In der vergangenen Staffel soll nur Amira Pocher (29) eine ähnliche Summe für ihre Teilnahme erhalten haben. Die 29-Jährige soll sogar 160.000 Euro kassiert haben.

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

Getty Images Nathalie Volk in Los Angeles, Januar 2020

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Mai 2022

