Hammer-News: Ist Nathalie Volk bei "Let's Dance" dabei?

Wird Nathalie Volk (25) bald etwa über das berühmte Parkett schweben? Seit 2006 begeistert Let's Dance regelmäßig das deutsche Fernsehpublikum. Auch den Stars scheint es jedes Jahr aufs neue Spaß zu machen. So erzählte Mathias Mester (35) beispielsweise, der in diesem Jahr an dem Format teilnahm, dass "Let's Dance" für ihn wie eine kleine Familie sei. Nun soll die Planung für die 16. Staffel bereits begonnen haben: Angeblich soll Nathalie ihren Vertrag für "Let's Dance" im kommenden Jahr auch schon unterzeichnet haben.

Wie Bild nun berichtet, soll sich RTL bereits seit zwei Jahren darum bemühen, die dunkelhaarige Beauty zu einer Teilnahme an dem Tanzformat zu bewegen. Bisher hätte es jedoch aufgrund der globalen Gesundheitskrise und Nathalies vergangener Beziehung zu Timur nicht geklappt. Doch nun sollen sich das Model und der Sender geeinigt haben – und Nathalie wird voraussichtlich im kommenden Jahr bei "Let's Dance" mittanzen. Die Ausstrahlung der Sendung sowie die Proben sollen dann jedoch erst Anfang 2023 beginnen.

Bis Nathalie in Köln dann über die Tanzfläche fegt, wird es also noch etwas dauern. Während ihrer Teilnahme wird sie ihr Freund Frank Otto (65) aber sicherlich so gut es geht unterstützen. Erst im März 2022 hatten die ehemalige GNTM-Kandidatin und der 65-Jährige ihr Liebes-Comeback verkündet und scheinen nun glücklicher als je zuvor miteinander zu sein.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk während ihres Malediven-Urlaubs im Januar 2022

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2022

