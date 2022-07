Selten! Iggy Azalea teilt zuckersüßes Foto von Söhnchen Onyx

Endlich bekommen Iggy Azaleas (32) Fans mal wieder ihren Sohn zu sehen! Gemeinsam mit ihrem Ex, dem Rapper Playboi Carti (25), hat die Sängerin 2020 ihr erstes Kind bekommen. Der kleine Onyx ist ihr ganzer Stolz – das bewies die Alleinerziehende erst im Mai wieder: Die "Black Widow"-Interpretin hat sich das Gesicht ihres Sohnes auf den Oberarm tätowieren lassen. Apropos Gesicht: Die Künstlerin zeigt ihren Spross nur selten der Öffentlichkeit. Doch jetzt machte Iggy eine besonders süße Ausnahme...

In ihrer Instagram-Story teilte die stolze Mama nun diesen Schnappschuss: Der kleine Mann balanciert hier auf einer Erhöhung, grinst frech in die Kamera und hält einen Finger hoch. Seit dem letzten Update ist der Zweijährige deutlich gewachsen. Besonders süß: Er hat ganz zauberhafte blonde Löckchen bekommen! "Onyx ist so ein Süßfratz, ich kann nicht mehr!", schwärmte Iggy in der Bildunterschrift.

Anlässlich seines Geburtstages im Mai hatte die Mutter ihrem Schatz rührende Worte auf Instagram gewidmet: "Deine Mutter zu sein, ist so eine Freude. Ich liebe es, wie freundlich du zu allen bist, wie gerne du teilst und dass du immer beste Laune hast – selbst wenn du krank bist, lächelst du noch. Ich liebe dich so sehr", betonte Iggy.

Instagram / thenewclassic Iggy Azaleas Sohn Onyx

