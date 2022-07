Süß! Zico Banach und Pia Tillmanns erstes richtiges Paarfoto

Zico Banach (31) und Pia Tillmann (34) verstecken ihre Liebe nicht mehr! Nachdem es bereits ein paar Gerüchte um die Köln 50667-Kollegen gegeben hatte, bestätigten sie ihr Glück Anfang Juni. Daraufhin zeigten die Turteltauben sich zwar häufig zusammen auf ihren Social-Media-Kanälen – richtigen Pärchen-Content bekamen die Fans aber nicht, bis auf einen versteckten Kuss. Jetzt trauten die zwei sich mehr: Pia und Zico haben ihr erstes offizielles Paarbild gepostet!

Dieser süße Schnappschuss ist jetzt dauerhaft auf den Instagram-Accounts der Laiendarsteller zu sehen: Pia und Zico turnen hier am Strand herum – genauer gesagt sitzt sie auf seinen Schultern! Beide lachen auf dem Bild herzlich und wirken überglücklich. In der Bildunterschrift schwärmen sie: "Der verrückte Frosch und ich. Wir passen gut zusammen." Ihre Fans und Freunde freuen sich riesig über den Anblick. "Ihr seid so ein Traumpaar ihr zwei!", jubelt ein Follower unter dem Beitrag.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Pia direkt das nächste Foto mit Zico, das schon etwas intimer ausgefallen ist: Hier kuscheln die beiden im Sand – sie offenbar oben ohne. Das Pärchen urlaubt gerade mit ein paar weiteren "Köln 50667"-Kollegen auf Fuerteventura. Findet ihr, die zwei geben ein süßes Paar ab? Stimmt ab!

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Juni 2022

Instagram / zicoriccardo Zico Banach mit seinem Hund Alf und Pia Tillmann

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

