Megan Fox hat Kind von Ex Brian Austin Green kennengelernt

Sie sind eine richtige Patchwork-Familie! Megan Fox (36) und Brian Austin Green (49) waren ganze 16 Jahre lang ein Paar, bis sie im November 2020 die Scheidung einreichte. Aus ihrer Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor. Mittlerweile haben beide längst ein neues Glück gefunden: Die Schauspielerin ist mit Machine Gun Kelly (32) verlobt und ihr Ex hat bereits ein weiteres Kind mit seiner neuen Freundin Sharna Burgess (37). Jetzt hat Megan den Halbbruder ihrer Kinder kennengelernt.

Das berichtete Sharna gegenüber Us Weekly und schwärmte in den höchsten Tönen von der Begegnung: "Sie ist gekommen und hat mit Zane gekuschelt, was wirklich toll war." Megan sei ganz vernarrt in den Jungen und habe sich darüber gefreut, wie entspannt das Baby sei. Auch die Halbbrüder des Kleinen seien begeistert von ihm. "Sie lieben ihn einfach so sehr. Sie denken, er ist das süßeste Ding aller Zeiten", erklärte die Tänzerin. Die Jungs sollen schon all die Dinge planen, die sie Zane in Zukunft beibringen werden.

Dass Megan sich gut mit der neuen Frau ihres Ex versteht, hat sie schon öfter bewiesen. Und auch die Neu-Mama hat gar kein Problem damit, dass ihr Partner bereits Kinder hat. "Zane ist in eine große Familie gekommen, es gibt so viel Liebe und Unterstützung und alle freuen sich so sehr, ihn hier zu haben. Es bedeutet mir alles, dass er in dieser Familie aufwachsen wird", erzählte sie dankbar.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Instagram / brianaustingreen Sharna Burgess und Brian Austin Green

