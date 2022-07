Mit Ryan Gosling: "The Gray Man" bekommt eine Fortsetzung!

Ein Platz ist ihm schon mal sicher! Ryan Gosling (41) spielt in dem neuen Action-Film "The Gray Man" mit, der vor über einer Woche auf Netflix erschienen ist. In dem Streifen verkörpert er einen CIA-Agenten, der unter dem Decknamen Sierra Sechs aus dem Gefängnis rekrutiert wurde. Nachdem man keinen Gebrauch mehr für ihn hat, wird der Agent zum Gejagten. Schon wenige Tage nach der Veröffentlichung des Action-Films verkündete Netflix nun: Es wird nicht nur eine Fortsetzung von "The Gray Man" mit Ryan geben, sondern auch Spin-off!

Laut People habe der Streamingdienst mitgeteilt, dass es mit dem Agenten Sierra Sechs weitergehen wird und sogar ein Spin-off in Planung ist. "Mit so vielen erstaunlichen Charakteren im Film hatten wir immer die Absicht, mit dem grauen Mann ein eigenes Filmuniversum zu kreieren", verrieten die Produzenten Joe (51) und Anthony Russo (52) und schwärmten: "Wir sind begeistert, dass Netflix eine Fortsetzung mit Ryan angekündigt hat sowie ein zweites Drehbuch, über das wir bald sprechen wollen." Ob Chris Evans (41) und Ana de Armas (34) wieder mit von der Partie sind, ist bisher noch unklar.

Die beiden Produzenten sind jedoch begeistert von dem positiven Meinungsbild über ihren Film. "Die Reaktion des Publikums auf 'The Gray Man' war schlichtweg phänomenal", erzählten die Brüder und holten weiter aus: "Wir sind so dankbar für den Enthusiasmus, den die Fans auf der ganzen Welt für diesen Film empfunden haben."

Paul Abell/Netflix Ryan Gosling in "The Gray Man"

Netflix / Paul Abell Ryan Gosling in dem Film "The Gray Man"

Getty Images Die Russo-Brüder (links und rechts) mit dem "The Gray Man"-Cast

