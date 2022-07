"Viel durchgemacht" : Robbie Williams' Leben wird zur Doku

Er gewährt ganz private Einblicke. Robbie Williams (48) ist ein Weltstar. Bevor er als Solokünstler durchstartete, war er Mitglied in der Boyband Take That. In seinem Leben hat er bereits eine Menge erlebt – so viel, dass seine Geschichte verfilmt wird. Das Biopic über den Sänger wird derzeit in Australien gedreht. Aber damit nicht genug: Nun wird auch noch eine Dokumentation über ihn verwirklicht, in der er einen privaten Einblick in sein bisheriges Leben geben wird.

Ein Insider verriet Sun einige Details über die kommende Doku: "Robbie ist einer der unterhaltsamsten Männer in der Musikbranche und die Dokumentation wird gleichermaßen witzig und herzlich sein." Der Sänger habe viel durchgemacht und gegen viele Dämonen in seinem Privatleben gekämpft. "Aber er hatte auch eine unglaubliche Musikkarriere, gründete eine Familie und sammelte jede Menge Promi-Anekdoten, sodass es in der Dokumentation viel zu erzählen geben wird", teaserte die Quelle weiter an.

Den Vertrag für die Doku hat Robbie bereits unterzeichnet und die Dreharbeiten sollen schon vor einigen Monaten begonnen haben. Der 48-Jährige wird sich von Kamerateams im Alltag begleiten lassen und Einblicke in sein luxuriöses Haus geben.

Getty Images Jason Orange, Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald von Take That

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams, Sänger

