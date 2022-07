Wie Pamela Anderson: Lily James ist jetzt wieder erblondet!

Lily James (33) hat offenbar Gefallen an ihrem Serien-Look gefunden! Im Biopic Pam & Tommy mimte die Schauspielerin Sexsymbol Pamela Anderson (55). Ihre Darstellung war ein voller Erfolg: Lily sah der Baywatch-Legende zum Verwechseln ähnlich. Zur Verwandlung gehört natürlich auch Pams blonde Mähne – und diese Haarfarbe scheint den Filmstar überzeugt zu haben: Lily ließ sich ihre Haare nun tatsächlich blond färben!

In ihrer Instagram-Story ließ die 33-Jährige ihre Follower an der Transformation teilhaben. Lily stattete ihrem Haarstylisten John MacPherson einen Besuch ab. Bei ihrer Ankunft trug sie noch ihr gewohntes braunes Haar. Schon kurz darauf zeigte die Britin aber das Ergebnis: Lily präsentierte ihre erblondete Mähne und legte den Song "Platinum blond" von Blondie darunter. "Haarwunder", schrieb sie zu ihrer neuen Frisur. Mit dem Ergebnis scheint die Darstellerin also voll und ganz zufrieden zu sein.

Ihre tägliche Verwandlung zu Pam für die Dreharbeiten waren jedoch weitaus aufwendiger als ein Friseurbesuch. Lily hat für die Rolle satte neun Kilo verloren. "Und dann hatte ich diese Prothesen für Brüste und Stirn", erinnerte sie sich im Gespräch mit Variety. Vier Stunden habe die Downton Abbey-Darstellerin täglich in der Maske gesessen.

Anzeige

Getty Images Lily James in London, 2015

Anzeige

Instagram / lilyjamesofficial Lily James im Juli 2022

Anzeige

Disney Lily James als Pamela Anderson in "Pam & Tommy"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de