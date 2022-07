Wow: "House Of The Dragon"-Cast begeistert auf Weltpremiere

Für die "House Of The Dragon"-Weltpremiere haben sich die Darsteller ganz schön in Schale geschmissen. Nachdem Game of Thrones vor rund drei Jahren ein Ende gefunden hatte, freuen sich die Serien-Liebhaber nun auf das neue Prequel. Es erzählt die Geschichte der mächtigen Targaryen-Familie rund 200 Jahre vor den Geschehnissen der originalen HBO-Show. Am 22. August sollen die zehn Episoden dann auch in Deutschland anlaufen. Bei der Weltpremiere von "House Of The Dragon" strahlte der Cast jetzt nur so um die Wette.

Am vergangenen Mittwoch fand das große Event anlässlich des neusten Werks aus der "Game of Thrones"-Welt in Los Angeles statt. Im Academy Museum of Motion Pictures liefen die "House Of The Dragon"-Stars über den roten Teppich und begeisterten mit ihren Outfits. Während Matt Smith (39) – der in die Rolle von Daemon Targaryen schlüpft – in einem schlichten schwarzen Anzug mit Sonnenbrille erschien, zog auch seine Serien-Nichte Emma D'Arcy (30) mit ihrem coolen Look alle Blicke auf sich. So posierte die Londonerin ebenfalls komplett in Schwarz. Rhaenyra Targaryens jüngere Version, die von Milly Alcock verkörpert wird, entzückte in einem cremefarbenen Kleid.

Auf den Bildern ist zudem zu sehen, dass auch Paddy Considine (48) alias Viserys I. Targaryen, Alicent-Hightower-Darstellerin Olivia Cooke (28) und Rhys Ifans (55), der Otto Hightower spielt, bei der Premieren-Feier anwesend waren. Allein Serien-Mastermind George R.R. Martin fehlte bei der Veranstaltung. Wie Deadline berichtete, soll der 73-Jährige krankheitsbedingt zu Hause geblieben sein.

Getty Images Matt Smith im Juli 2022

Getty Images Emma D'Arcy bei der "House Of The Dragon"-Premiere im Juli 2022

Getty Images Milly Alcock bei der Weltpremiere von "House Of The Dragon" im Juli 2022

Getty Images Paddy Considine bei der "House Of The Dragon"-Weltpremiere, 2022

Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

Getty Images Rhys Ifans, "House Of The Dragon"-Darsteller

