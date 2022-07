Laut Insider: Jason Momoa und Eiza González nicht getrennt

Sind Jason Momoa (42) und Eiza González (32) etwa doch noch ein Paar? Anfang des Jahres gab der Schauspieler das Ehe-Aus mit Lisa Bonet (54) bekannt. Zunächst gab es Gerüchte um ein Liebes-Comeback – im Mai hieß es dann aber, dass der Aquaman-Star die "Baby Driver"-Darstellerin Eiza González daten soll. Seit Mitte Juni soll zwischen ihnen aber allerdings schon wieder alles aus sein. Trotzdem wurden sie immer wieder gemeinsam gesichtet: Denn einem anderen Insider zufolge sind Jason und Eiza nach wie vor zusammen!

Wie ein anonymer Tippgeber Just Jared mitteilte, seien die Filmstars nie getrennt gewesen. "Alle Nachrichten, die im Umlauf sind, sind völlig falsch. Jason und Eiza daten sich weiterhin", erklärte die Quelle. Außerdem seien der 42-Jährige und die Mexikanerin erst am Donnerstag gemeinsam im kalifornischen Malibu gesehen worden: Eiza soll sich an Jason geklammert haben, als dieser mit seinem Motorrad fuhr.

Demnach scheint sich Jason von seinem Verkehrsunfall am vergangenen Wochenende erholt zu haben. Wie TMZ berichtete, war er in seinem Auto in Calabasas unterwegs, als ihm plötzlich ein Motorradfahrer entgegenkam und frontal mit ihm zusammenstieß. Der Fahrer sei auf der Windschutzscheibe aufgeprallt und danach in die Luft geflogen – aber glücklicherweise auf den Füßen gelandet. Dennoch musste er wegen seiner Verletzungen am Bein und an der Hand ins Krankenhaus. Jason hat keine Blessuren davongetragen.

Getty Images Jason Momoa, "Aquaman"-Darsteller

Getty Images Eiza González im April 2022 in Miami

Getty Images Jason Momoa auf einer Fashion Show in Hollywood im Februar 2020

