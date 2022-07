Schock für Jason Momoa: Zusammenprall mit Motorradfahrer!

Jason Momoa (42) erlebte einen Schockmoment! In den vergangenen Monaten machte der Schauspieler aufgrund seines Liebeslebens immer wieder Schlagzeilen. Zunächst trennten sich der Aquaman-Darsteller und Lisa Bonet (54). Daraufhin soll er nicht nur mit Kate Beckinsale (48) geflirtet, sondern auch was mit Eiza González (32) gehabt haben. Doch jetzt geht es nicht um Jasons Liebesleben, sondern um seine Gesundheit. Er war am Wochenende in einen Verkehrsunfall verwickelt!

Jason war in seinem Auto in Calabasas, Kalifornien, unterwegs, als ein Fahrer, der ihm entgegenkam, in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit ihm frontal zusammen stieß. Wie TMZ aus Polizeikreisen erfuhr, sei der Fahrer auf Jasons Windschutzscheibe aufgeprallt und habe die Motorhaube seines Autos gestreift. Danach sei er durch die Luft geflogen und auf der anderen Straßenseite gelandet.

Wie durch ein Wunder sei der Unfallverursacher daraufhin auf seinen Füßen gelandet, heißt es. Der Fahrer sei mit Verletzungen am Bein und an der Hand ins Krankenhaus gekommen. Ihm gehe es soweit gut. Jason habe keine körperlichen Verletzungen davongetragen.

