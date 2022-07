Vor Hochzeit mit Meghan: Warnte Dianas Bruder Prinz Harry?

War er gegen die Hochzeit seines Neffen? 2018 gaben sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) vor aller Welt das Jawort. Aber nicht alle stimmten der Heirat zu: Dem Pärchen wurden immer wieder Steine in den Weg gelegt – bis sie sich schließlich zwei Jahre später komplett von ihren royalen Pflichten zurückzogen und gemeinsam nach Amerika auswanderten. Jetzt machen neue Gerüchte die Runde: Hatte auch Dianas Bruder etwas gegen Harrys Partnerwahl?

In dem neuen Buch "Rache: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors" von Tom Bower enthüllt der Autor neue royale Geheimnisse: So soll auch Harrys Onkel Charles Spencer (58), der Bruder seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36), versucht haben, auf den Prinzen Einfluss zu nehmen. "Spencer, der dreimal verheiratet war, mahnte seinen Neffen, seine Eile in Bezug auf die Ehe zu überdenken. Sein Ratschlag löste eine bittere Reaktion aus", schreibt Tom in seinem Buch.

Die Freundinnen von Harrys Mutter hatten gegenüber Spencer ihre Bedenken geäußert, als Harry ihnen seine Zukünftige vorstellte. "Harry ging davon aus, dass Dianas Familie und Freunde eine Ähnlichkeit zwischen Diana und seiner Verlobten sehen würden", heißt es weiter. Doch es lief anders als erwartet: "Niemand war der Meinung, dass seine verletzliche Mutter etwas mit seiner Freundin gemeinsam hatte. Noch unangenehmer für ihn war, dass sie dachten, Meghan würde nicht in die königliche Familie passen."

Getty Images Prinz Harry, Juli 2021

Getty Images Earl Charles Spencer, August 2004

Getty Images Lady Diana, Dezember 1995

