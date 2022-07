"Auge brannte": Sarah Engels klagt über Wimpernbehandlung

Sarah Engels (29) ist in die Beauty-Falle getappt. Die Sängerin genießt zurzeit zusammen mit ihrem Mann Julian (29) und den beiden Kindern Alessio (7) und Solea (fast acht Monate) einen abenteuerreichen Familienurlaub auf Hawaii. Auch während des Urlaubs sieht Sarah immer top gestylt aus, wenn sie mit ihrem Mann turtelt – das liegt unter anderem an ihren Wimpern-Extensions. Doch als die Sängerin diese nun auffüllen lassen wollte, erlebte sie eine echte Horrorbehandlung.

In ihrer Instagram-Story berichtete sie, dass sie bereits vorher ein schlechtes Bauchgefühl hatte. "Obwohl ich eigentlich wusste, das wird keine gute Idee sein, habe ich an das Positive geglaubt. Schon während sie die Wimpern geklebt hat, hat mein Auge so was von gebrannt und es hat getränt bis zum Gehtnichtmehr. Ich dachte, ich kann meine Augen gleich nicht mehr aufmachen", erzählte sie ihren Followern von der Erfahrung.

Aber nicht nur die Behandlung war eine Tortur, sondern auch das Endergebnis war nicht wie erwartet: "Die Qualität ist aber echt Schrott. Die sind so was von borstig und hart und tun mir sogar weh", klagte die zweifache Mutter. Sarah überlegte dann sogar, ihre Wimpern-Extensions komplett entfernen zu lassen. "Wenn ihr eure Wimpern machen lasst, dann passt auf, wo ihr hingeht. Man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken", riet sie ihren Fans.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Juli 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels auf Hawaii, 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de