"Jane the Virgin"-Star Gina Rodriguez bekommt ein Baby!

Jetzt wird Gina Rodriguez (38) auch im echten Leben Mama! Als Hauptdarstellerin in der süßen Telenovela "Jane The Virgin" wurde die Schauspielerin weltbekannt. In der Serie spielt sie die Autorin Jane, die aus Versehen künstlich befruchtet und schwanger wird – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch Jungfrau ist! Darauf folgt ein spannendes Liebesdreieck und jede Menge Drama. Dann wird sie tatsächlich Mutter eines Sohnes. Gut, dass sie am Set schon ein bisschen üben konnte, denn: Gina erwartet ihr erstes Kind!

Diese Nachricht gab sie jetzt stolz auf Instagram bekannt. Zu ihrem 38. Geburtstag veröffentlichte sie vor einigen Minuten ein emotionales Video, in dem sie auf ihr letztes Lebensjahr zurückblickt. Am Ende sieht man, wie der Serienstar mit Tränen in den Augen einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Das bedeutet: Gina und ihr Mann Joe LoCicero bekommen ein Baby! Zu dem Video schrieb die Jane-Darstellerin glücklich: "Dieser Geburtstag fühlt sich direkt ganz anders an!"

In den Kommentaren rasten ihre Fans und Freunde bereits völlig aus: "Herzlichen Glückwunsch, ich weine vor Freude", schreibt eine Followerin. "Juhu, du wirst so eine tolle Mama sein!", freut sich ein weiterer User. Andere fragen schon nach Details wie dem Geburtsdatum oder dem Babygeschlecht. Aber diese Fragen ließ Gina bisher unbeantwortet.

Anzeige

Instagram / hereisgina Joe LoCicero und Gina Rodriguez bekommen ein Baby

Anzeige

Getty Images Gina Rodriguez, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Gina Rodriguez und ihr Mann Joe LoCicero

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de