Kinderwunsch: Evelyn Burdecki lässt sich Eizellen einfrieren

Evelyn Burdecki (33) will nicht auf eigene Kinder in ihrem Leben verzichten. Die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin ist Single. Das möchte sie gerne mit ihrer eigenen Datingshow "Topf sucht Burdecki" ändern. Doch zu hundert Prozent vertraut sie offenbar nicht darauf, den perfekten Partner in der Show zu finden. Um sicherzugehen, dass es mit ihrem Kinderwunsch noch was wird, will sich Evelyn ihre Eizellen einfrieren lassen.

Diese Überlegung habe sie bereits seit Jahren, erzählte Evelyn im neuen TV-Magazin Gala im Gespräch mit Annika Lau (43). Aufgrund der Gesundheitskrise sei der Gedanke jedoch in den Hintergrund gerückt. Jetzt möchte sie sich dem wieder annehmen. "Ich will es machen. Bis 35 sollte man es machen, danach wird es schwieriger", meinte die 33-Jährige. Es sei ein großer Wunsch von ihr, eine eigene Familie zu gründen – nur der passende Mann dazu fehle ihr bis heute.

"Deswegen ist man schon abends in ruhigen Momenten am überlegen, wie soll ich das machen, ohne Mann an meiner Seite und deswegen versucht man schon so ein bisschen für die Zukunft nachzudenken, wie man dann vielleicht doch ein Kind bekommen kann, wenn man nicht mehr fruchtbar ist", erklärte Evelyn. Außerdem hätten sich ihre Eltern, insbesondere ihr verstorbener Vater gewünscht, dass ihre Tochter ihnen irgendwann Enkelkinder schenkt.

