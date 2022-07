Wie süß! Lena Gerckes Tochter schmust mit Mamas Babybauch

Lenas Gerckes (34) Tochter freut sich wohl schon sehr auf ihre Schwester! Im Juli 2020 kam die kleine Zoe zur Welt und stellt seitdem das Leben des Models und ihres Freundes Dustin Schöne (37) ganz schön auf den Kopf. Doch lange wird sie kein Einzelkind mehr bleiben: Ihre Mama erwartet aktuell voller Freude ihr zweites Kind und genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Jetzt teilte Lena ein süßes Bild von Zoe und ihrem Babybauch.

In ihrer Instagram-Story fotografierte die Moderatorin von oben ihre mittlerweile recht große Babykugel. Zwischen ihren Beinen steht Zoe – und kuschelt sich liebevoll an den nackten Bauch ihrer Mama. "Baby kuschelt mit Baby", schrieb die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin ganz verzückt zu dem niedlichen Schnappschuss. Die Zweijährige war wohl von einem gemeinsamen Spaziergang so erschöpft: Zuvor hatte Lena gezeigt, wie sie ihren kleinen Roller durch die Straßen schob.

Private Schnappschüsse waren eigentlich eine Seltenheit auf ihrem Kanal – in letzter Zeit lässt Lena aber öfter mal einen privaten Einblick zu. So teilte sie auch schon ein Bild, auf dem sie ihre Erstgeborene liebevoll im Arm hält. "Für immer mein kleines Baby", schrieb die 34-Jährige zu dem Foto.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Tochter, Juli 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de