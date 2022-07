Evelyn Burdecki gibt zu: Sie datete zwei Männer gleichzeitig

Evelyn Burdecki (33) spricht offen über ihr Datingleben! Die Reality-TV-Bekanntheit sollte in den vergangenen Jahren einfach kein Glück in der Liebe haben. Deshalb begibt die Dschungelkönigin von 2019 sich bald in ihrer eigenen Flirtshow "Topf sucht Burdecki" auf die Suche nach dem Richtigen. Zuvor hat sie schon auf alle erdenklichen Arten versucht, einen guten Mann zu finden. Dabei datete Evelyn sogar mal zwei Typen gleichzeitig... Ohne, dass sie vom anderen wussten!

Das enthüllte die Blondine jetzt im Bild-Interview: "Ich wollte das vor vielen Jahren auch mal ausprobieren, weil ich früher so oft verarscht worden bin." Doch Evelyn musste sich eingestehen: Es war nicht ihr Ding! "War aber organisatorisch total schwer und anstrengend, und es war auch bei beiden keine große Liebe." Am Ende habe sie es nur für ein paar Wochen ausgehalten, zweigleisig zu fahren.

Was für Männer haben denn eigentlich eine Chance bei Evelyn – worauf steht sie so? "Ich will auf keinen Fall einen schönen Mann! Ich stehe nicht auf diese hübschen, ganzkörperrasierten Männer mit gegelten Haaren, in denen ich beim Durchwuscheln auf der Couch kleben bleibe", stellte die 33-Jährige klar. "Gerne ein Körper, der durch richtige Arbeit geformt ist und nicht durchs Pumpen im Fitnessstudio. Ich finde auch Bauarbeiter total sexy."

Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

Evelyn Burdecki, Influencerin

Evelyn Burdecki im Juli 2022

