J.Los erster Mann überzeugt: Ehe mit Ben wird nicht halten

Hat Jennifer Lopez (53) und Ben Afflecks (49) Liebe ein Ablaufdatum? Vor wenigen Wochen haben die beiden Schauspieler geheiratet und genießen aktuell ihre Flitterwochen. Es ist bereits der zweite Liebesanlauf des Paares: Vor rund 20 Jahren waren die beiden schon mal verlobt, lösten die Verlobung aber wieder auf. Für die Sängerin ist es bereits die vierte Ehe, für den Batman-Star ist es die zweite. Jennifers erster Ex-Mann behauptet nun aber: Die Ehe ist nicht für die Ewigkeit bestimmt!

Von 1997 bis 1998 war die "Jenny from the Block"-Interpretin mit Ojani Noa (48) verheiratet. Er wünscht seiner Ex zwar alles Gute, ist aber skeptisch: "Ich bin nicht überzeugt, dass es halten wird", zweifelt der Personal Trainer im Interview mit Daily Mail an und begründet seine Bedenken: "Jen liebt es, verliebt zu sein, aber sie war schon sechs Mal verlobt."

Auch Ojana habe sie damals gesagt, er sei die Liebe ihres Lebens. Er könne sich generell einfach nicht vorstellen, dass J.Lo mit jemandem sesshaft wird. "Sie ist jemand, der sieben oder acht Mal verheiratet sein wird", möchte er wissen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ojani Noa im Oktober 1996

X17 / ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

