Niedlich: Justin Timberlake und Jessica Biel tanzen zusammen

Wie süß die beiden doch sind! Justin Timberlake (41) und Jessica Biel (40) kamen 2007 zusammen und schritten fünf Jahre später vor den Traualtar. Doch ihre langjährige Ehe ist nicht das einzige, worauf die beiden stolz sein können: Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder namens Phineas und Silas. Obwohl die beiden schon einiges zusammen gemeistert haben, wirken sie noch immer wie ein frisch verliebtes Pärchen, wie neue Bilder zeigen: Während ihres Sardinien-Urlaubs tanzten Justin und Jessica gemeinsam auf einer Jacht.

Paparazzi konnten die zwei Schauspieler während ihres Urlaubs auf einem Luxusboot ablichten und einen besonderen Moment einfangen: Die beiden Turteltauben gaben trotz des Wellengangs auf dem Heck der Jacht einen niedlichen Anblick ab: Eng umschlungen führten sie den anderen Personen auf dem Boot ein kleines Tänzchen vor. Dabei trug die "Blade: Trinity"-Darstellerin ein langes sommerliches Kleid in den Farben Lila und Blau. Ihr Mann forderte sie hingegen in einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Badeshorts und einem grünen Anglerhut zum Tanz auf.

Das Rezept ihrer glücklichen Ehe sei auch ganz einfach, wie Jessica in der Vergangenheit gegenüber ET verraten hatte. "In diesem Moment muss ich Justin für diese eine Sache loben, die er immer zu mir sagt: 'Wir sind vielleicht verheiratet, aber wir müssen uns weiter verabreden', und das ist so wahr", hatte die zweifache Mutter erklärt.

Action Press / Backgrid Jessica Biel und ihr Mann Justin Timberlake

Action Press / Backgrid Jessica Biel und ihr Mann Justin Timberlake auf Sardinien im Juli 2022

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake in Paris im Juli 2022

