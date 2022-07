Von ihrem Ex? "Hochzeit auf ersten Blick"-Sam ist schwanger!

Mit dieser Nachricht haben Samanthas Fans sicher nicht gerechnet! Nachdem die Hochzeit auf den ersten Blick-Community bereits vermutet hatte, dass es zwischen der Blondine und ihrem TV-Ehemann Serkan ernsthaft kriselt, bestätigten sie ihre Trennung schließlich Anfang Juli. Knapp drei Jahre lang waren sie damals verheiratet – und seit einem Jahr Eltern eines Sohnes. Kurz nach ihrem Liebes-Aus überrascht Samantha jetzt mit diesen News: Sie ist schwanger!

Das verkündete die Influencerin jetzt via Instagram. Dort veröffentlichte sie süße Fotos von sich mit ihrem Sohn – Samantha hat schon eine beachtliche Babykugel, die ihr Kleiner hier liebevoll berührt. "Ja, unsere kleine Familie wächst und ich freue mich riesig auf unsere gemeinsame Zukunft", betonte sie in der Bildunterschrift. "Mein Großer wird großer Bruder und wie man sehen kann, kann auch er es kaum erwarten, sein Geschwisterchen in den Armen zu halten. Ich verspreche euch bedingungslose Liebe für den Rest meines Lebens."

Aber von wem ist das Kind? Zwar spricht Samantha hier nicht aus, dass ihr Ex Serkan der Vater des Babys ist – aber aus dem Hashtags "#alleinerziehend" geht hervor, dass sie nicht mehr mit dem Papa zusammen ist. Das spricht gegen eine neue Beziehung. Ebenso die Tatsache, wie weit die Schwangerschaft offenbar schon fortgeschritten ist.

Instagram / samantha_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Samantha und ihr Sohn, Juli 2022

Instagram / samantha_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Samantha und ihr Sohn

Instagram / samantha_hadeb Samantha, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

