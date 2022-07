Wow: Michelle Hunziker teilt sommerliche Fotos mit Aurora

Michelle Hunziker (45) und ihre Tochter Aurora (25) sind ein waschechtes Power-Duo! Aus ihrer Ehe mit dem italienischen Popsänger Eros Ramazzotti (58) hat das Model ein erwachsenes Kind. Wie eng das Verhältnis zwischen der Mama und ihrem Nachwuchs ist, zeigen die beiden auch immer wieder im Netz. Im vergangenen Oktober erfreute die einstige Verstehen Sie Spaß?-Moderatorin die Fans mit einem tollen Selfie. Jetzt verbrachten Michelle und Aurora einen entspannten Badetag, von dem sie sommerliche Eindrücke teilten.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nun die Aufnahmen, die sie mit ihrer ältesten Tochter zeigen. Fröhlich lächeln die zwei Frauen in die Kamera und scheinen die gemeinsame Zeit im kühlen Nass sehr zu genießen. "Mein Baby...", schrieb Michelle schlicht zu dem Post und versah ihn noch mit einem roten Herz-Emoji. Offenbar verbringen Aurora und ihre Mama aktuell viele Stunden zusammen, denn erst vor ein paar Tagen hatte die 25-Jährige ihre Community mit Badenixen-Bildern von den beiden erfreut.

Und auch die neusten Einblicke in Michelles Leben scheinen bei ihren rund 5,4 Millionen Followern bestens anzukommen. Unter der Bilderreihe sammelten sich nämlich in kürzester Zeit viele begeisterte Kommentare. So schrieb ein Fan beispielsweise, dass das Mutter-Tochter-Duo wirklich toll aussehe, während Aurora selbst den Post mit einem Herz in den Kommentaren versah.

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti in Italien, 2022

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker im Juli 2022

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker

